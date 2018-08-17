21:38 17 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Руководитель сервиса Яндекс.Новости Елена Бубнова
© Vk.com / Елена Бубнова

Бубнова: у "Яндекс.Новости" нет журналистов и редакторов, только технологии

Радио
Получить короткую ссылку
3010

Работа программы направлена на то что бы показать читателям, что важного есть прямо сейчас и рядом с ними, заявила руководитель сервиса "Яндекс.Новости" Елена Бубнова.

"Буквально говоря этот сервис, ходит по интернету и собирает свежие новости с разных источников, архивирует их и собирает внутри себя, немного преобразует и самым удобным образом показывает пользователям", - подчеркнула руководитель.

Такие технологии для Узбекистана являются новаторскими, и предназначены для того что бы упростить поиск хорошего и качественного новостного контента для жителей республики.

Напомним что совсем недавно в Узбекистане под доменом news.yandex.uz заработал сервис "Яндекс.Новости". Ранее сайт news.yandex.uz автоматически переводил пользователя на news.yandex.ru, а в разделе узбекистанских новостей можно было найти иностранные статьи.

По теме

В узбекском интернете заработал сервис "Яндекс.Новости"
Робот и партнерская программа: с чем "Яндекс.Новости" пришли в Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лидер оппозиционной фракции Никол Пашинян во время митинга на площади Республики (23 апреля 2018). Ереван
    Сто дней спустя

    Почему, несмотря на заверения новых властей Армении о дружбе с Россией, последние три с лишним месяца взаимоотношения стран развивались не слишком гладко?

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

От рыбы до летучей лисы: Всемирная конференция робототехники в Пекине
От рыбы до летучей лисы: Всемирная конференция робототехники в Пекине
Глава Таджкистана совершает первый за 17 лет официальный визит в Узбекистан
Мирзиёев: за полтора года у нас не осталось проблем с Таджикистаном
Доисторичсекие животные Узбекистана
Узбекистан юрского периода: кто жил на территории республики

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054