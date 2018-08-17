Бубнова: у "Яндекс.Новости" нет журналистов и редакторов, только технологии

"Буквально говоря этот сервис, ходит по интернету и собирает свежие новости с разных источников, архивирует их и собирает внутри себя, немного преобразует и самым удобным образом показывает пользователям", - подчеркнула руководитель.
Такие технологии для Узбекистана являются новаторскими, и предназначены для того что бы упростить поиск хорошего и качественного новостного контента для жителей республики.
Напомним что совсем недавно в Узбекистане под доменом news.yandex.uz заработал сервис "Яндекс.Новости". Ранее сайт news.yandex.uz автоматически переводил пользователя на news.yandex.ru, а в разделе узбекистанских новостей можно было найти иностранные статьи.