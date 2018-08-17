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Политолог Андрей Грозин
Официальный сайт Института Стран СНГ

Грозин: терроризм одиночек в ЦА делает обстановку еще опаснее

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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ прокомментировал недавнюю атаку на туристов в Таджикистане.

В Таджикистане в результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области в конце июля погибли иностранные туристы, ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Ситуацию прокомментировал заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

"Нашумевший теракт, который произошел в Дангаре, в очередной раз демонстрирует, что ни одно государство Центральной Азии не застраховано от так называемого терроризма одиночек. Этот тот случай, когда преступники не нуждаются в серьезных связях с международными террористическими организациями и даже во взрывчатке. Это создает большие сложности для противодействия и отслеживания. Силовики Таджикистана, мягко говоря, повели себя не очень профессионально. Попытки перевести эту ситуацию в политическую сферу не способствуют стабилизации ситуации", - заявил Грозин.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
эксперт, Таджикистан, Терроризм



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