Каменская о правовом регулировании народной медицины

"Народная медицина – это методы оздоровления, которые утвердились в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по восстановлению здоровья", - заявила Каменская.

При этом эксперт подчеркивает, что, согласно законам, к данным практикам не относятся оккультно-магические и религиозные практики. Для того, чтобы заниматься народной медициной, целителям обычно необходимо получать разрешительные документы.

Министерство здравоохранения РУз В Узбекистане появится Ассоциация народной медицины

Причем, как подчеркнула Каменская, к выбору народного целителя стоит подходить внимательно, и как раз наличие лицензии может быть положительным аргументом при выборе.

Напомним, в Узбекистане сейчас предлагается создать Ассоциацию народных целителей для регулирования и контроля деятельности в данной сфере медицины. Соответствующий законопроект размещен на сайте системы оценки воздействия актов законодательства.