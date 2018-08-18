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Наталья Каменская
© Foto : Из личного архива Натальи Каменской

Каменская о правовом регулировании народной медицины

Радио
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О правовом регулировании народной медицины Sputnik Узбекистан рассказала исполнительный директор Национального института медицинского права, кандидат юридических наук Наталья Каменская.

"Народная медицина – это методы оздоровления, которые утвердились в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков по восстановлению здоровья", - заявила Каменская.

При этом эксперт подчеркивает, что, согласно законам, к данным практикам не относятся оккультно-магические и религиозные практики. Для того, чтобы заниматься народной медициной, целителям обычно необходимо получать разрешительные документы.

Врачи после операции
Министерство здравоохранения РУз
В Узбекистане появится Ассоциация народной медицины
Причем, как подчеркнула Каменская, к выбору народного целителя стоит подходить внимательно, и как раз наличие лицензии может быть положительным аргументом при выборе.

Напомним, в Узбекистане сейчас предлагается создать Ассоциацию народных целителей для регулирования и контроля деятельности в данной сфере медицины. Соответствующий законопроект размещен на сайте системы оценки воздействия актов законодательства.

 




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