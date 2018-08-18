Андронова: условия для развития бизнеса создают только правительства стран

"Как может прийти бизнес в страны, если между ними нет соглашений о запрете двойного налогообложения, о защите инвестиций", - сказала Андронова.

Не стоит забывать и о том, что перед началом двусторонней торговли дипломатами проводится большая работа, по итогам которой создаются условия для ведения бизнеса и снижаются всевозможные риски.

"После того как главы Узбекистана и Таджикистана озвучили свои намерения о двусторонних отношениях, подписали договор о дружбе, сотрудничестве и защите инвестиций, вслед за этим тут же пошёл бизнес",- подчеркнула эксперт.

Россия заинтересована в том что бы двусторонние сотрудничество этих стран развивалось, заявила Андронова.