Андронова: условия для развития бизнеса создают только правительства стран

Не стоит забывать и о том, что перед началом двусторонней торговли дипломатами проводится большая работа, по итогам которой создаются условия для ведения бизнеса и снижаются всевозможные риски.
"После того как главы Узбекистана и Таджикистана озвучили свои намерения о двусторонних отношениях, подписали договор о дружбе, сотрудничестве и защите инвестиций, вслед за этим тут же пошёл бизнес",- подчеркнула эксперт.
Россия заинтересована в том что бы двусторонние сотрудничество этих стран развивалось, заявила Андронова.