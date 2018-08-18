Алисенов: Узбекистан наращивает свой инвестиционный потенциал

"Узбекистан наращивает инвестиционные взаимодействия со многими партнёрами как в рамках ЕАС так и не в рамках этой организации", - отметил эксперт.
При этом в Узбекистан активно инвестирует в текстильную промышленность и во все, что связано с водой подчеркнул Алисенов.
Учитывая события последних лет, на данный момент востребованы пилотные проекты, осуществляемые в ручном режиме. Именно такие проекты привлекут внимание потенциальных инвесторов, заявил эксперт.
Напомним, ранее стало известно о том, что Узбекистан и Таджикистан договорились о совместной постройке двух ГЭС на реке Зарафшан.