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Доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов
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Алисенов: Узбекистан наращивает свой инвестиционный потенциал

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Наращивая объем взаимных инвестиций, осуществляемых государственными компаниями, Узбекистан пытается дать сигнал частному бизнесу на более активное взаимодействие, рассказал Sputnik Узбекистан доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов.

"Узбекистан наращивает инвестиционные взаимодействия со многими партнёрами как в рамках ЕАС так и не в рамках этой организации", - отметил эксперт.

При этом в Узбекистан активно инвестирует в текстильную промышленность и во все, что связано с водой подчеркнул Алисенов.

Учитывая события последних лет, на данный момент востребованы пилотные проекты, осуществляемые в ручном режиме. Именно такие проекты привлекут внимание  потенциальных инвесторов, заявил эксперт.

Напомним, ранее стало известно о том, что Узбекистан и Таджикистан договорились о совместной постройке двух ГЭС на реке Зарафшан.




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