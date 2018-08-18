Эмомали Рахмон рассказал об итогах поездки в Узбекистан

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон 18 августа завершил государственный визит в Узбекистан. Итогом двухдневной поездки стал договор о стратегическом партнерстве, а также 27 подписанных документов по различным сферам.

"Решение о выводе нашего межгосударственного взаимодействия на более высокий уровень стратегического партнерства - это вполне закономерный результат позитивных изменений наших отношений. Хотел бы отметить обоюдное стремление сторон к переводу в практическую плоскость решений, принятых в рамках исторического визита в Таджикистан Шавката Мирзиёева", - сказал Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана подчеркнул, что за шесть месяцев текущего года товарооборот между странами вырос в два раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также таджикский лидер заявил, что вместе с Шавкатом Мирзиёевым они отметили важность конструктивного сотрудничества в сфере водно-энергетических ресурсов.

"Мы никогда не оставляли и не оставим своих соседей без воды. Наоборот, сегодня мы договорились и поручили соответствующим министерствам начать изучение возможностей дальнейшего использования водных ресурсов Сарезского озера для питьевых нужд наших стран и соседей по региону", - сообщил Рахмон.

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