Грозин: Узбекистан превращается в фактор стабильности региона

Узбекистан де-факто своими действиями превращается в центр позитивных возможностей и перспектив для всех стран региона, заявил Грозин, объясняя этим растущий интерес Таджикистана к двустороннему сотрудничеству.
"Таджикистан как государство, граничащее с Узбекистаном, связанное с ней множеством факторов, не может оставаться в стороне. Это было бы очень не рационально", - отметил он.
Напомним, что президент Таджикистана посетил Узбекистан с государственным визитом 17-18 августа. Это был первый визит президента Таджикистана в Узбекистан спустя 17 лет.