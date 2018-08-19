Грозин: Узбекистан превращается в фактор стабильности региона

Успехи Узбекистана вызывают интерес у соседей, в том числе и у Таджикистана, рассказал Sputnik Узбекистан руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Узбекистан превращается в центр возможностей и перспектив для всех стран региона", - полагает эксперт.

Узбекистан де-факто своими действиями превращается в центр позитивных возможностей и перспектив для всех стран региона, заявил Грозин, объясняя этим растущий интерес Таджикистана к двустороннему сотрудничеству.

"Таджикистан как государство, граничащее с Узбекистаном, связанное с ней множеством факторов, не может оставаться в стороне. Это было бы очень не рационально", - отметил он.

Напомним, что президент Таджикистана посетил Узбекистан с государственным визитом 17-18 августа. Это был первый визит президента Таджикистана в Узбекистан спустя 17 лет.