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Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин

Бышок: нацвалюты падают на пустом месте из-за зависимости от доллара

Радио
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Зависимость от доллара негативно влияет на экономики государств, заявил политический аналитик Станислав Бышок.

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что в настоящее время такие крупные мировые игроки, как Индия и Китай, поддержат эксперимент по переходу на нацвалюту.

"Учитывая, что такая большая зависимость экономики от игр на биржах, или от каких-то санкций или антисанкций, приводит к тому, что на пустом месте падают те или иные валюты. Получается, что страны с сильной экономикой, как бы они экономику свою не развивали, если они привязаны к доллару, они остаются связаны с играми политическими или биржевыми, на которые трудно повлиять. И этот тренд будет продолжаться", — отметил Бышок. 

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