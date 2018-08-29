Европа разваливается, нужен виновный во всем этом, а поскольку нет своего военного ресурса, это оправдывает существование НАТО, считает политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников проанализировал взаимоотношения США и Евросоюза.
Независимый экономический эксперт и автор проекта All economics Антон Шабанов отмечает, что чаще всего страны продают ВНЖ в связи с трудной экономической ситуацией.
Никто не хочет быть прифронтовым государством, поэтому власти Узбекистана всегда в своей внешней политике уделяли внимание южному соседу – Афганистану, заявил политолог Аждар Куртов.
Если "Талибану" удастся закрепиться на приграничных территориях Афганистана, это создаст угрозу безопасности Таджикистана и навредит туристическому бизнесу.
Руководитель региональной просветительской программы института "Стрелка" Соня Соболь в рамках заключительной лекции в Ташкенте рассказала, как можно заново открыть для себя свой родной город, пробежав всего полчаса по его улицам.
С кончиной сенатора Маккейна в США пропала фигура, которая выражала жесткие "ястребиные" идеи, заявил политолог Петр Петровский.
Об особенностях и формах международного сотрудничества органов правопорядка рассказал Sputnik Узбекистан экс-оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД СССР и России, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.
Главный эксперт агентства "ФинЭк" прокомментировал для Sputnik рост закупок драгоценного металла до максимума.
Американские спецслужбы воспринимают террористические организации как инструмент, который всегда должен быть под рукой, считает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности ФС РФ Франц Клинцевич.