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Эксперт доктор медицинских наук, врач иммунолог Владислав Жемчугов
© Foto : из архива Жемчугова

Врач Жемчугов: бактерии из Балтийского моря вызывают тяжелые инфекции

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Малосоленая вода Балтийского моря, прогревшись до 20 градусов, становится идеальной средой для размножения вибриобактерий, объяснил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

В эфире Sputnik Латвия доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что во время купания бактерии могут попасть как в дыхательные пути, так и в желудочно-кишечный тракт. А попадание в организм большой дозы бактерий может вызвать тяжелую инфекцию - вплоть до летального исхода.

"Предотвратить заражение можно, только если не купаться в море. А если уж после купания появились неприятные симптомы, то необходимо действовать как при острой кишечной инфекции", - сказал он.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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