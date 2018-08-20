Врач Жемчугов: бактерии из Балтийского моря вызывают тяжелые инфекции

В эфире Sputnik Латвия доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что во время купания бактерии могут попасть как в дыхательные пути, так и в желудочно-кишечный тракт. А попадание в организм большой дозы бактерий может вызвать тяжелую инфекцию - вплоть до летального исхода.

"Предотвратить заражение можно, только если не купаться в море. А если уж после купания появились неприятные симптомы, то необходимо действовать как при острой кишечной инфекции", - сказал он.

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