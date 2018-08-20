Смолин: отношения Турции и США испортились давно

Турция находится в конфликте в США, но отказывается выходить из НАТО.

Ситуацию в эфире Sputnik Казахстан прокомментировал российский политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

"Взаимоотношения Турции и США испортились давно. Точкой отсчета можно считать попытку свержения турецкого лидера. Кажется, у Эрдогана создалось стойкое ощущение, что это дело рук Соединенных Штатов", - заявил Смолин.

Он также считает, что президент Турции может в ближайшее время стать "ближневосточным Лукашенко", имея в виду политику противоречий и обособленности.

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