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Заместитель директора Российского института стратегических исследований Михаил Смолин
© Foto : из личного архива Михаила Смолина

Смолин: отношения Турции и США испортились давно

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Российский политолог, кандидат исторических наук прокомментировал отказ Турции выходить из НАТО.

 

Турция находится в конфликте в США, но отказывается выходить из НАТО.

Ситуацию в эфире Sputnik Казахстан прокомментировал российский политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

"Взаимоотношения Турции и США испортились давно. Точкой отсчета можно считать попытку свержения турецкого лидера. Кажется, у Эрдогана создалось стойкое ощущение, что это дело рук Соединенных Штатов", - заявил Смолин.

Он также считает, что президент Турции может в ближайшее время стать "ближневосточным Лукашенко", имея в виду политику противоречий и обособленности.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Сирия, Турция, Соединенные Штаты Америки



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