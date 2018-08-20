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Карен Казарян
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Казарян: запрет анонимайзеров может сработать только в двух случаях

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Как показывает мировая практика, существует только два пути эффективного запрета VPN и других способов обхода блокировок, рассказал Sputnik Узбекистан главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян.

"Практика ограничения использования анонимайзеров может сработать в двух случаях: если ограничения вводятся в небольшой стране с ограниченным количеством источников подключения к внешнему миру, или если страна тратит миллиарды долларов на контроль и несколько миллионов рабочих рук, как в Китае", - подчеркнул Казарян.

В России формально существует закон регулирования работы анонимайзеров, напомнил эксперт, но на практике он не исполняется по различным причинам, в том числе из-за сложности реального контроля над производителями такого программного обеспечения.

Напомним, на прошлой неделе на портале по обсуждению нормативно-правовых актов Узбекистана был опубликован проект документа, предусматривающий введение административной и уголовной ответственности за незаконный доступ к сети телекоммуникаций, который вызвал бурное обсуждение и негативные отзывы в Сети.




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