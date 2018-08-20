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Евгения Войко
© РИСИ

Войко: визит Рахмона одинаково важен для Узбекистана и Таджикистана

Радио
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Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)
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После встречи президентов Узбекистана и Таджкистана в Ташкенте, самым главным будет то, насколько далеко главы государств готовы пойти ради компромисса, считает политолог Евгения Войко.

"Встреча одинаково важна и для Таджикистана и для Узбекистана. Еще в советское время экономики республик были взаимозависимы. И разрыв отношений в 90-е привел к ухудшению положения в Таджикистане, где были проблемы с энергоресурсами, которые поставлял Узбекистан. Безусловно, и Узбекистан ощущал серьезные проблемы, в частности с поставками водных ресурсов "- сказала Войко радио Sputnik.

По ее мнению, главный вопрос сейчас в том, насколько далеко готовы следовать Рахмон и Мирзиёев за позитивной повесткой прошедшего визита и идти на компромисс, учитывая, что в отношениях двух стран все еще остались нерешенные вопросы.

Напомним, глава Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Узбекистан 17-18 августа посетил Узбекистан после 17-летнего перерыва.

Тема:
Визит президента Таджикистана в Узбекистан (2)



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