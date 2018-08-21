Иеромонах Михаил (Столяров): центр "Виноградная лоза" будет открыт для всех

Об открытии первого Центра по поддержке семьи и семейных ценностей "Виноградная лоза" Sputnik рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Ташкентской и Узбекистанской епархии РПЦ иеромонах Михаил (Столяров).

Люди могут оказать содействие, стать волонтерами и помогать в реализации проекта, заявил священник. На данный момент, по его словам, все делается исключительно своими силами, и дополнительных источников финансирования нет.

"С 3 сентября мы запускаем курсы для беременных женщин и, по крайней мере, будем выпускать по десять беременных где-то раз в два месяца", - заявил иеромонах Михаил.

В будущем, отметил священнослужитель, планируется открытие приюта для женщин, попавших в кризисные ситуации.

Как сообщалось ранее, основной целью открывшегося в Ташкенте центра является укрепление института семьи в условиях динамично развивающегося Узбекистана.