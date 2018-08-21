Сомнолог Лупушор о том, почему современному человеку бывает трудно заснуть

В эфире Sputnik Молдова эксперт отметил, что искусственный свет очень сильно нарушает наш циркадный ритм. Пока не было искусственного света, у человека был очень точный циркадный ритм, он засыпал, когда на улице темнело, и просыпался, когда становилось светло.

"У нас есть гормон сна — мелатонин, который вырабатывается вечером, когда на улице начинает темнеть. Его пик в 11-12 часов ночи. Все знают, что если засыпать до 12 часов, то это происходит очень легко, а после уже становится трудно из-за того, что количество мелатонина уменьшается. Его выработка напрямую связана со светом. Соответственно, если мы вечером смотрим телевизор, то гормона сна вырабатывается меньше", - пояснил он.

Лупушор подчеркнул, что человеку надо стремиться избегать искусственного света. Сюда можно отнести экраны смартфонов и телевизоров, так как они излучают синий свет, напоминающий дневной свет.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.