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Сомнолог Адриан Лупушор
© Sputnik / Rodion Proca

Сомнолог Лупушор о том, почему современному человеку бывает трудно заснуть

Радио
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10910

Сомнолог Адриан Лупушор рассказал, что является главным "врагом" здорового сна для человека.

В эфире Sputnik Молдова эксперт отметил, что искусственный свет очень сильно нарушает наш циркадный ритм. Пока не было искусственного света, у человека был очень точный циркадный ритм, он засыпал, когда на улице темнело, и просыпался, когда становилось светло.

Музыкальное оборудование
CC0 / Pixabay
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"У нас есть гормон сна — мелатонин, который вырабатывается вечером, когда на улице начинает темнеть. Его пик в 11-12 часов ночи. Все знают, что если засыпать до 12 часов, то это происходит очень легко, а после уже становится трудно из-за того, что количество мелатонина уменьшается. Его выработка напрямую связана со светом. Соответственно, если мы вечером смотрим телевизор, то гормона сна вырабатывается меньше", - пояснил он.

Лупушор подчеркнул, что человеку надо стремиться избегать искусственного света. Сюда можно отнести экраны смартфонов и телевизоров, так как они излучают синий свет, напоминающий дневной свет.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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