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Руководитель Евразийского аналитического клуба (ЕАК, Россия) Никита Мендкович
Фото / из личного архива Н. Мендковича

Мендкович: переговоры с афганской оппозицией - единственный выход сейчас

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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович поделился мнением о ситуации в Афганистане.

Ситуация в Узбекистане не только нестабильна, но и постоянно ухудшается, отметил эксперт.

"Ни национальные власти, ни иностранная коалиция НАТО не справляются с поддержанием порядка в стране. Сейчас становится очевидным, что единственный выход из ситуации - чисто политическое регулирование. Необходимы переговоры с вооруженной оппозицией с целью создать некую политическую коалицию для борьбы с непримиримыми террористами из "Исламского государства" (организация, запрещенная в РФ и ряде стран)", - заявил Мендкович.

Напомним, ранее стало известно, что представители радикального движения "Талибан" согласились поучаствовать во встрече по Афганистану в Москве.




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