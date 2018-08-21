Мендкович: переговоры с афганской оппозицией - единственный выход сейчас

Ситуация в Узбекистане не только нестабильна, но и постоянно ухудшается, отметил эксперт.

"Ни национальные власти, ни иностранная коалиция НАТО не справляются с поддержанием порядка в стране. Сейчас становится очевидным, что единственный выход из ситуации - чисто политическое регулирование. Необходимы переговоры с вооруженной оппозицией с целью создать некую политическую коалицию для борьбы с непримиримыми террористами из "Исламского государства" (организация, запрещенная в РФ и ряде стран)", - заявил Мендкович.

Напомним, ранее стало известно, что представители радикального движения "Талибан" согласились поучаствовать во встрече по Афганистану в Москве.