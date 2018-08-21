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Экс-муфтий Гусман Исхаков
© Foto : Из личного архива Гусмана Исхакова

Муфтий Исхаков о Курбан хайите: везде нужна скромность

Радио
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Экс-муфтий Татарстана Гусман Исхаков рассказал о смысле праздника Курбан хайит.

"Многие праздники проводятся пышно, и люди, находящиеся в нужде, просто не могут их себе позволить. Поэтому, наверное, и появились директива о том, чтобы встречать Курбан скромно. Я скорее поддерживаю эту инициативу, скромность нужна везде, необходима золотая середина, чтобы праздник мог быть доступен каждому", — заявил Исхаков Sputnik Таджикистан.

Напомним, ранее в Таджикистане приняли закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", запрещающий верующим излишне тратиться, чтобы накрыть стол в преддверии религиозных торжеств.




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