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Олег Аксаментов
© Foto : Из личного архива Олега Аксаментова

Аксаментов рассказал о правах пассажиров задержанных рейсов

Радио
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Директор Института воздушного и космического права AEROHELP Олег Аксаментов рассказал Sputnik, что должны обеспечить пассажирам при задержке рейса и кто должен это сделать.

Если задержка произошла в российском аэропорту, то вопрос оказания дополнительных услуг для пассажиров рейса регулируется законодательством РФ, пояснил эксперт.

"Пассажиры обеспечиваются прохладительными напитками, если задержка составила более двух часов, а также горячим питанием, если задержка составила более четырех часов в дневное время и более восьми часов ночью. Пассажиры имеют право на размещение в гостинице, если задержка более восьми часов днем и более шести часов ночью", - рассказал Аксаментов.

Напомним, самолет самолет Boeing-787 Dreamliner НАК "Узбекистон хаво йуллари" должен был вылететь из Москвы в Ташкент 19 августа в 22:45 по московскому времени, однако экипажу не удалось запустить бортовую электронику. Другой борт, присланный авиакомпанией, забрал пассажиров в Ташкент только в 23:15 20 августа. Поступали жалобы на отсутствие своевременного расселения в гостинице.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, пассажиры, самолет



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