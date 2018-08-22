Нуркенов: Казахстан и Узбекистан могут многое в сфере ВПК

В форуме "Армия-2018" в эти дни участвуют девять казахстанских предприятий, республика представляет свою продукцию на выставке в третий раз.

О перспективах сотрудничества Казахстана и Узбекистана в сфере военно-технического сотрудничества Sputnik Узбекистан рассказал пресс-секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов.

"По нашему направлению, скажем так, есть очень большие планы, идет практическая реализация", - заявил он.

Как отметил Нуркенов, важную роль в этом сыграло и общее потепление отношений стран в социально-экономическом и политическом плане.

"Спектр очень большой – обучение, обмен опытом, специалистами… Весь спектр оборонной промышленности Казахстана открыт для Узбекистана… В практическом плане мы очень много что можем сделать", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, что в августе 2017 года министерства обороны Казахстана и Узбекистана впервые в истории двусторонних отношений заключили план военного сотрудничества, а в сентябре стало известно о возможных поставках бронемашин с противоминной защитой "Арлан" в Узбекистан из Казахстана.