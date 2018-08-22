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Наталья Власова
© Foto : Из личного архива Натальи Власовой

Власова: отравившимся мигрантам нужно коллективно жаловаться

Радио
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В данном случае целесообразно обратиться в санэпидстанцию и Роспотребнадзор, считает вице-президент фонда "Миграция XXI век".

 

Пострадавшим мигрантам нужно коллективно обращаться в проверяющие органы и, возможно, даже идти в суд, рассказала Sputnik Узбекистан вице-президент фонда "Миграция XXI век" Наталья Власова.

"В данном случае рабочим целесообразно написать жалобу в санэпидстанцию и Роспотребнадзор. Если у них сильное заболевание в результате отравления, то, наверное, надо подать иск в суд", - полагает Власова.

Также эксперт отметила, что коллективная жалоба будет рассматриваться быстрее и соответствующие структуры проведут проверку организации, которая предоставляла некачественные продукты питания. 

Напомним, что на этой неделе двадцать шесть человек отравились на стройке в Москве. Один из них скончался, еще 23 человека госпитализированы.

Теги:
Россия, Отравление, Эмигранты



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