Линдер: участие России в решении проблем Афганистана поможет обрести мир

О роли России в переговорах по Афганистану рассказал президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.

В МИД РФ подтвердили участие талибов в московской встрече по Афганистану, которая состоится 4 сентября. Стороны обсудят борьбу с терроризмом в этой стране. Эксперт по контртеррористической деятельности Иосиф Линдер прокомментировал предстоящие переговоры.

Он отметил, что представители России очень хорошо ориентируются в ситуации по Афганистану, мониторят ее в последние несколько десятилетий.

"Есть возможность с участием российской стороны найти наиболее адекватный, приемлемый для большинства консенсус. Это может позволить снизить градус напряженности на территории Афганистана", — сказал Иосиф Линдер Sputnik Таджикистан.

Он подчеркнул, что важно достичь согласия между центральной властью Республики Афганистан и провинциями, и как раз российские специалисты компетентны в данном вопросе.