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Эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб

Чернозуб о том, как ослабление рубля отразится на трудовых мигрантах

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В России наблюдается ослабление национальной валюты по отношению к доллару. Отразится ли это на потоке в страну трудовых мигрантов, рассказал ведущий эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

"Люди понимают, что укрепление доллара связано не только с проблемами России. Тряхнуло экономики всех развивающихся стран. Имеется общая тенденция укрепления доллара как такового", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik Армения.

Он отмечает, что мигрантам придется принять во внимание, что менять страну приложения своих трудовых усилий гораздо сложнее, чем дождаться изменения курса валют.

"Вопрос не в том, какой обменный курс сложился сейчас, а в тех ожиданиях, которые люди имеют в отношении его динамики. Мне кажется, никаких фундаментальных событий не произошло. Через какое-то время курс вернется в тот коридор 64-65 рублей", - считает Чернозуб.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
доллары, рубль, Курс валют, трудовые мигранты, Россия



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