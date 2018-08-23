Чернозуб о том, как ослабление рубля отразится на трудовых мигрантах

"Люди понимают, что укрепление доллара связано не только с проблемами России. Тряхнуло экономики всех развивающихся стран. Имеется общая тенденция укрепления доллара как такового", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik Армения.
Он отмечает, что мигрантам придется принять во внимание, что менять страну приложения своих трудовых усилий гораздо сложнее, чем дождаться изменения курса валют.
"Вопрос не в том, какой обменный курс сложился сейчас, а в тех ожиданиях, которые люди имеют в отношении его динамики. Мне кажется, никаких фундаментальных событий не произошло. Через какое-то время курс вернется в тот коридор 64-65 рублей", - считает Чернозуб.
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