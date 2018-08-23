Лицкай: с российским дипломом легко попасть на работу за границей

Лицкай: российский диплом дает широкие возможности /

Граждане стран СНГ в этом году активно едут поступать в российские вузы, проводятся грантовые программы, обмен студентами.

Перспективы выпускников в западных странах в эфире Sputnik Эстония прокомментировал советник посольства России в этой стране Дмитрий Лицкай.

"Чисто юридически существует правовой вопрос признания дипломов. То есть человек, получивший специальность в России, не всегда может быть признан, например, в Прибалтике. Но российские дипломы, благодаря высокому уровню подготовки, высоко ценятся на Западе. Выпускников зачастую берут на работу только с российским дипломом, потому что знают о фундаментальном образовании и отличных знаниях", - рассказал Лицкай.

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