Ашрафханов: товарооборот Узбекистана и России вырос в 2017 году на 15%

"Сейчас товарооборот достиг 2,8 миллиардов долларов за шесть месяцев этого года", - заявил дипломат.
Он отметил, что если подобные темпы торговли сохранятся, то к концу года объем торговли может достигнуть 5 миллиардов долларов.
"Большой потенциал имеется в области инвестиционного сотрудничества. С начала этого года объем привлеченных инвестиций из России в Узбекистан составил 600 миллионов долларов", - добавил Ашрафханов.
Как отметил Ашрафханов, с начала года в Узбекистане было открыто 144 новых предприятия с российским капиталом. Таким образом, по количеству вновь открытых предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане Россия занимает первое место.