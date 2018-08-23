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Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов
Sputnik

Ашрафханов: товарооборот Узбекистана и России вырос в 2017 году на 15%

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Товарооборот с Россией увеличился на 15% и преодолел отметку в 4 миллиарда долларов по итогам прошлого года, рассказал посол Узбекистана в РФ Бахром Ашрафханов.

"Сейчас товарооборот достиг 2,8 миллиардов долларов за шесть месяцев этого года", - заявил дипломат.

Он отметил, что если подобные темпы торговли сохранятся, то к концу года объем торговли может достигнуть 5 миллиардов долларов.

"Большой потенциал имеется в области инвестиционного сотрудничества. С начала этого года объем привлеченных инвестиций из России в Узбекистан составил 600 миллионов долларов",  - добавил Ашрафханов.

Как отметил Ашрафханов, с начала года в Узбекистане было открыто 144 новых предприятия с российским капиталом. Таким образом, по количеству вновь открытых предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане Россия занимает первое место.




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