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Профессор кафедры использования водной энергии МГСУ Валентин Берлин
© Foto : Из личного архива Валентина Берлина

Берлин: найти инвестиции на Рогун - совместное дело двух республик

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Участие узбекистанских компаний в строительстве ГЭС на территории Таджикистана может стать отличным примером компромисса между странами по водному вопросу, считает эксперт Валентин Берлин.

В ходе визита президента Эмомали Рахмона в Ташкент глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о готовности к совместному с Таджикистаном строительству двух гидроэлектростанций общей мощностью 320 МВт на реке Зеравшан. 

"Принятие подобных решений потребует, конечно, значительных усилий с обеих сторон. Вот свежее решение о строительстве двух ГЭС внушает оптимизм в отношении проблемы Рогуна. Потому что на зеравшанских ГЭС тоже придется разрабатывать компромисс между энергетическим и водным режимами", — пояснил Берлин Sputnik Таджикистан.

По мнению профессора кафедры водной энергии МГСУ Валентина Берлина, это отличный шанс для руководства соседних государств прийти к компромиссу по спорной Рогунской ГЭС и договориться, в каком режиме использовать объект зимой и летом.




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