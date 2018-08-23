Берлин: найти инвестиции на Рогун - совместное дело двух республик

"Принятие подобных решений потребует, конечно, значительных усилий с обеих сторон. Вот свежее решение о строительстве двух ГЭС внушает оптимизм в отношении проблемы Рогуна. Потому что на зеравшанских ГЭС тоже придется разрабатывать компромисс между энергетическим и водным режимами", — пояснил Берлин Sputnik Таджикистан.
По мнению профессора кафедры водной энергии МГСУ Валентина Берлина, это отличный шанс для руководства соседних государств прийти к компромиссу по спорной Рогунской ГЭС и договориться, в каком режиме использовать объект зимой и летом.