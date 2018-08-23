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Заместитель директора института океанологии им. Ширшова РАН Петр Завьялов
© Sputnik /

Завьялов: решение проблемы Аральского моря стоит начать с локального уровня

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Спасение Аральского моря стоит начать с локального уровня, рассказал Sputnik заместитель директора Института океанологии им. Ширшова, член-корреспондент РАН Петр Завьялов.

"Сейчас единого Аральского моря больше не существует, оно разделено на несколько водоемов и у каждого из них собственный прогноз", - заявил эксперт.

На данный момент, пояснил эксперт, только на одном участке Аральского моря, который целиком находится на территории Казахстана, удалось стабилизировать ситуацию за счет строительства гидросооружений, удерживающих стоки реки Сырдарьи, в пределах этой акватории.

"Для глобального решения данной проблемы необходимо увеличить сток рек Сырдарьи и Амударьи в Аральское море, для этого потребуется содействие всех стран, которым принадлежат территории вдоль всего бассейна этих рек", - добавил Завьялов.

Берег пересыхающего Аральского моря
© Sputnik / Джус
Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите по спасению Арала
Даже в этом случае можно рассчитывать лишь на смягчение, а не решение проблемы Аральского моря, подчеркнул Завьялов. По этой причине странам стоит проводить локальные мероприятия, связанные со строительством гидросооружений и небольших водоемов, несмотря на то, что они являются затратными, при поддержке международных организаций у государств региона есть возможность их реализовать.

Саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) пройдет 24 августа 2018 года в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия. В нем примет участие и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.




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