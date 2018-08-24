Гулямов: сейчас самое подходящее время инвестировать в Узбекистан

"С 2017 года Узбекистан поднялся более чем на 90 позиций в рейтинге привлекательных стран для ведения бизнеса Всемирного банка", - подчеркивает Гулямов.
К основным факторам, повышающим инвестиционную привлекательность Республики Узбекистан, можно отнести значительные природные и трудовые ресурсы, стабильную политическую и экономическую среду, напомнил чиновник.
"Особо важной для нас является защита инвесторов и гарантия справедливого обращения к ним", - отметил чиновник.
На данный момент, рассказал Гулямов, экономика Узбекистана набирает обороты, и ведение бизнеса становится значительно проще, что создает благоприятную атмосферу для инвестиций.