Джураева: получение гражданства России должно включать в себя строгий отбор

Джураева о получении гражданства России: нужен тщательный отбор /

В среду более 100 мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Армении, Азербайджана получили гражданство России, двух уроженцев Беларуси восстановили.

Ситуацию и перспективы в эфире Sputnik Таджикистан прокомментировала эксперт общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураева.

"Вопросы гражданства всегда волновали и волнуют мигрантов – прежде всего соотечественников, то есть носителей русского языка и русской культуры. Для них любовь к стране – это основа духовного бытия. И получение гражданства должно включать в себя строгий отбор, будущие граждане должны понимать, какую ответственность на себя берут и какую пользу могут принести государству. Мигрант, чтобы получить гражданство, должен приносить пользу России. Это не получение грин-карты в Америку, не лотерея", - заявила Джураева.

Подробности слушайте в подкасте.