Шерматов: основной упор мы должны делать на развитие школ

"До настоящего времени наша система управления была очень централизована, и за долгие годы накопилось очень много проблем, мы взяли курс на децентрализацию и повышение вовлеченности родителей в управление школ", - подчеркнул министр.
Объясняя, в чем именно будут заключаться реформы, Шерматов отметил внедрение корпоративного управления в школы с помощью создания наблюдательных советов из представителей родительских комитетов. У них будет ряд полномочий, вплоть до самостоятельного выбора директоров школ.
"Наблюдательные советы будут иметь полную информацию о финансовом состоянии школы, решать вопросы внедрения новых направлений и дополнительных услуг", - заявил министр.
Такое количество проблем невозможно решить из единого центра, поэтому и взят курс на децентрализацию, объяснил Шерматов.