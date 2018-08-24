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Шерзод Шерматов, Министр народного образования
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Шерматов: основной упор мы должны делать на развитие школ

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Про грядущие реформы в системе народного образования и основные направления развития рассказал Sputnik Узбекистан министр народного образования республики Шерзод Шерматов.

"До настоящего времени наша система управления была очень централизована, и за долгие годы накопилось очень много проблем, мы взяли курс на децентрализацию и повышение вовлеченности родителей в управление школ", - подчеркнул министр.

Филиал школы в Чиракчинском районе
Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана
Родительским комитетам в Узбекистане дадут больше полномочий

Объясняя, в чем именно будут заключаться реформы, Шерматов отметил внедрение корпоративного управления в школы с помощью создания наблюдательных советов из представителей родительских комитетов. У них будет ряд полномочий, вплоть до самостоятельного выбора директоров школ.

"Наблюдательные советы будут иметь полную информацию о финансовом состоянии школы, решать вопросы внедрения новых направлений и дополнительных услуг", - заявил министр.

Такое количество проблем невозможно решить из единого центра, поэтому и взят курс на децентрализацию, объяснил Шерматов.

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Теги:
школы, Образование, Узбекистан, Шерзод Шерматов



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