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Из личного архива

Рязанский про закон о правах лиц с инвалидностью в Узбекистане

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При разработке законов, касающихся социальной сферы, начинать стоит с проведения аналогий с существующими международными конвенциями, считает глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Следует помнить, что не все страны СНГ присоединились к тем или иным конвенциям, подчеркнул Рязанский.

Он пояснил, что в рамках СНГ наработана практика продвижения так называемых модельных законов, касающихся общих прав и социальных гарантий. Но в зависимости от наличия экономических возможностей, каждая страна реализует подобные законы в необходимом масштабе.

Также у каждой страны есть собственные наработки и национальные традиции, которые легли в основу поведенческой практики.

"Все теперь зависит только от того, какими ресурсами теперь обладает экономика и социальная сфера конкретной страны, чтобы систематизировать имеющийся мировой и локальный опыт в минимальных социальных стандартах", - пояснил Рязанский.

Инвалидная коляска
© Sputnik / Alexey Kudenko
В Узбекистане разрабатывают закон о правах лиц с инвалидностью

Напомним, на портале СОВАЗ недавно появился проект постановления президента Узбекистана "О реализации мер по кардинальному совершенствованию системы здравоохранения и социального обеспечения на 2019-2029 годы". Согласно тексту документа, в стране будет совершенствоваться адресная социальная защита одиноких престарелых, пенсионеров, лиц с инвалидностью, повысятся уровень и качество оказываемой им медико-социальной помощи путем организации их лечения, системного оздоровления, расширения профилактических мероприятий, охвата и доступности современных методов лечения.

Разработка закона "О правах лиц с инвалидностью" продлится до октября 2018 года.

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Теги:
Инвалиды, новый закон, законодательство, Законотворчество, Узбекистан



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