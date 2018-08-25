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Заместитель премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Отажонов: бюст Якуба Коласа – символ вечной дружбы Беларуси и Узбекистана

Радио
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Якуб Колас послужил укреплению братских узбекско-белорусских отношений, рассказал Sputnik Узбекистан заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Нодир Отажонов.

"У каждого народа есть великие личности, которые силой поэтического таланта формулируют национальное самосознание, они символы своего народа, таким символом и является Якуб Колас", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Отмечая значимость личности Якуба Коласа, Отажонов подчеркнул, что в Ташкенте он написал множество произведений, которые переведены на 40 языков мира.

"Он открыл для человечества белорусскую литературу, воспел доброту, широкую душу и щедрость белорусского народа", - заявил Отажонов.

Напомним, что в Ташкенте прошла торжественная церемония открытия бюста белорусского писателя, поэта и общественного деятеля Якуба Коласа, который проживал и занимался творчеством в узбекской столице в 1941-1943 годах.

Автор бюста — член Академии художеств Узбекистана Марина Бородина.

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