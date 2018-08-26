Психолог Акбутин о том, как уберечь своих детей от сексуального насилия

Психолог Ильдар Акбутин отмечает, как важно выстраивать с ребенком доверительные отношения, чтобы он не боялся все вам рассказать.

Эксперт подчеркивает, что с малышом старше четырех-пяти лет необходимо обсуждать тему сексуальных домогательств, предлагать ему различные способы решения подобных проблем.

"Важно, чтобы ребенок не боялся кричать, звать на помощь и предупреждал насильника о том, что он обязательно все расскажет родителям и милиции. Страх наказания остановит преступника, если ребенок будет убедителен", — пояснил специалист в эфире радио Sputnik Кыргызстан.

Психолог добавил, что не нужно оставлять ребенка под присмотром людей, в надежности которых вы не уверены, и обучить его, как действовать в той или иной опасной для него ситуации.