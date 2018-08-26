Астролог Рязанцев: награда достанется трудолюбивым и упорным

Бишкекский астролог, член международной ассоциации INTAGIO Андрей Рязанцев представил прогноз для всех знаков зодиака с 27 августа по 2 сентября.

В эфире Sputnik Кыргызстан астролог рассказал, что на грядущей неделе понедельник окажется наиболее эмоциональным днем, который и предопределит события предстоящей недели.

"Вторник, пятница и суббота наиболее продуктивные дни недели. Рекомендуется совершать покупки, инвестировать в развитие бизнеса, устраивать свидания и вечеринки, отправляться в поездки. Последний день лета, а также выходные благоприятны для spa-процедур, посещения парикмахера и обновления гардероба, дабы преобразиться к осени", — сказал Андрей Рязанцев.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.