Педиатр Чеснов рассказал, почему школьников необходимо кормить мясом

Ребенку для нормальной работы всего организма в целом и центральной нервной системы в частности необходимы аминокислоты (это составные части животных белков) заявил педиатр Дмитрий Чеснов.

В эфире Sputnik Беларусь заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрий Чеснов рассказал, с наступлением школьного сезона у ребенка начинаются нагрузки и волнения, поэтому родителям важно поддержать его режимом питания.

"Кормите детей мясом! При этом важно учитывать, что мясо птицы (курица или индейка) не относится к животным белкам… Мясо в питании ребенка должно быть регулярным, и не сосиски и пельмени, а нормальный кусок говядины, телятины или кролика", - отметил эксперт.

О том, что ребенок должен получать в дополнение к белкам, слушайте в аудиоподкасте.