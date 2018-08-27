Педиатр Чеснов рассказал, почему школьников необходимо кормить мясом

В эфире Sputnik Беларусь заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрий Чеснов рассказал, с наступлением школьного сезона у ребенка начинаются нагрузки и волнения, поэтому родителям важно поддержать его режимом питания.
"Кормите детей мясом! При этом важно учитывать, что мясо птицы (курица или индейка) не относится к животным белкам… Мясо в питании ребенка должно быть регулярным, и не сосиски и пельмени, а нормальный кусок говядины, телятины или кролика", - отметил эксперт.
О том, что ребенок должен получать в дополнение к белкам, слушайте в аудиоподкасте.