Клинцевич: США держат террористические организации под рукой

Американские спецслужбы воспринимают террористические организации как инструмент, который всегда должен быть под рукой, считает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности ФС РФ Франц Клинцевич.

"Из всего того, что создали американцы, ни "Аль-Каида"*, ни ИГ*, ни "Талибан"* не исчезли. Они выживают — создаются условия, при которых их организм не затухает. Кроме того, предпринимается попытка спасти террористические организации… Все это существует, функционирует с определенного разрешения. Поскольку это инструмент, который всегда должен быть под рукой, заточен и готов к применению. И держат этот инструмент прежде всего спецслужбы США. Об этом мы говорим прямо и откровенно", — заявил Клинцевич в эфире Радио Sputnik.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ИГ* в Сирии получает оружие от полуофициальных структур, даже связанных со спецслужбами отдельных стран.

* террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран