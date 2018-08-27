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Главный эксперт агентства ФинЭк Михаил Беляев
Фото из личного архива Михаила Беляева

Беляев: закупка золота ЦБ России – оправданный шаг для дедолларизации

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Главный эксперт агентства "ФинЭк" прокомментировал для Sputnik рост закупок драгоценного металла до максимума.

 

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доллар становится рискованным и неудобным инструментов для расчетов, в РФ хотят прекратить использовать его в торговых операциях с нефтью. Центральный банк страны параллельно увеличил закупки золота.

Ситуацию в эфире Sputnik Грузия прокомментировал главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев.

"Закупки золота, видимо, происходят в русле дедолларизации экономики и увеличения монетарной (золотой) части золотовалютных запасов. <….> Этот ход Центробанка вполне укладывается в русло постепенного отхода от доллара в международных расчетах, в которых принимает участие наш основной регулятор. Конечно, этот шаг оправдан, и сам курс можно назвать позитивным и правильным", - заявил Беляев.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Министры, доллары, Центробанк России



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