Беляев: закупка золота ЦБ России – оправданный шаг для дедолларизации

Беляев - закупка золота Центробанк /

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доллар становится рискованным и неудобным инструментов для расчетов, в РФ хотят прекратить использовать его в торговых операциях с нефтью. Центральный банк страны параллельно увеличил закупки золота.

Ситуацию в эфире Sputnik Грузия прокомментировал главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев.

"Закупки золота, видимо, происходят в русле дедолларизации экономики и увеличения монетарной (золотой) части золотовалютных запасов. <….> Этот ход Центробанка вполне укладывается в русло постепенного отхода от доллара в международных расчетах, в которых принимает участие наш основной регулятор. Конечно, этот шаг оправдан, и сам курс можно назвать позитивным и правильным", - заявил Беляев.

Подробности слушайте в подкасте.