Черноусов: у правоохранителей РФ и стран ЦА особо тесное взаимодействие

"Взаимодействие осуществляется по двусторонним договорам об оказании правовой помощи по уголовным и гражданским делам", — подчеркнул эксперт.
Подобные договоры в том числе регламентируют и организацию борьбы с организованной преступностью, перекрытия каналов наркотрафика, экстрадиции и так далее.
"Если не будет двустороннего договора, то взаимодействие будет затруднено", — пояснил он.
Как рассказал Черноусов, формы взаимодействия разные – например, совместные заседания и семинары.
Напомним, ранее стало известно об учреждении в Узбекистане нагрудного знака "За укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью" для сотрудников МВД Узбекистана. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовано в понедельник на сайте национальной базы законодательства.