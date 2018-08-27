Черноусов: у правоохранителей РФ и стран ЦА особо тесное взаимодействие

Об особенностях и формах международного сотрудничества органов правопорядка рассказал Sputnik Узбекистан экс-оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД СССР и России, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

"Взаимодействие осуществляется по двусторонним договорам об оказании правовой помощи по уголовным и гражданским делам", — подчеркнул эксперт.

Подобные договоры в том числе регламентируют и организацию борьбы с организованной преступностью, перекрытия каналов наркотрафика, экстрадиции и так далее.

"Если не будет двустороннего договора, то взаимодействие будет затруднено", — пояснил он.

Как рассказал Черноусов, формы взаимодействия разные – например, совместные заседания и семинары.

Напомним, ранее стало известно об учреждении в Узбекистане нагрудного знака "За укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью" для сотрудников МВД Узбекистана. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовано в понедельник на сайте национальной базы законодательства.