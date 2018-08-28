Петровский: в США вскоре появится политик, подобный Маккейну

С кончиной сенатора Маккейна в США пропала фигура, которая выражала жесткие "ястребиные" идеи, заявил политолог Петр Петровский.

В эфире Sputnik Беларусь эксперт выразил уверенность, что в ближайшее время в Америке появится политик, взгляды которого будут весьма схожи со взглядами Маккейна.

"Возникнет новая подобная фигура. Традиция американской политики со времен 1945 года все равно приведет к тому, что возникнет Маккейн 2.0", - отметил Петровский.

Напомним, сенатор США от Аризоны Джон Маккейн скончался на прошлой неделе в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.