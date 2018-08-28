Софья Соболь: беговой туризм – это хороший способ заново узнать свой город

Руководитель региональной просветительской программы института "Стрелка" Соня Соболь в рамках заключительной лекции в Ташкенте рассказала, как можно заново открыть для себя свой родной город, пробежав всего полчаса по его улицам.

Эксперт рассказала о преимуществах такого формата познания городской среды, как мини-марафоны. Аналогичный проект предлагается провести и в узбекской столице. По мнению урбанистов, это позволит горожанам совсем по-иному посмотреть на место их проживания.

"Дистанции в пять километров вполне достаточно, чтобы насладиться красотой своего города, к тому же такое расстояние может осилить практически любой. Во время бега люди не утыкаются в телефоны, а смотрят по сторонам и видят красоту своего города", — подчеркнула Соболь.

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С администрацией городов заранее договариваются о перекрытии самых красивых центральных улиц, чтобы люди могли беспрепятственно пробежать пять километров, а также приглашаются представители власти.

"Бег на такие дистанции — это хорошая городская привычка, которую можно впоследствии взять на вооружение", — отметила Соболь.

Лекции экспертов "Стрелки" проходили в рамках образовательной программы "Ташкент любит тебя". В частности, за лето состоялись встречи с горожанами на тему благоустройства общественных пространств, дизайн-кода города и развития транспортной инфраструктуры.