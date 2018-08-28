Верхотуров: талибы возвращают Таджикистан в 90-е

Если "Талибану" удастся закрепиться на приграничных территориях Афганистана, это создаст угрозу безопасности Таджикистана и навредит туристическому бизнесу.

В афганской провинции Тахар на прошлой неделе талибы захватили КПП и убили несколько пограничников.

Вскоре, 26 августа, жители Фархорского района, граничащего с Тахаром, попали под обстрел с афганской стороны, в результате чего погибли два человека и был ранен еще один.

Предположительно, нападавшие скрылись на территории Таджикистана. Такие инциденты создают большую проблему для безопасности по обе границы, полагает специалист Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров.

"Таджикистан в этом смысле возвращается в 90-е, когда приграничная полоса была очень опасной. И по всей видимости, если не на всей границе, то на некоторых ее участках будет неспокойно. Это явно не случайная акция, так как талибы всегда интересовались этими территориями", — пояснил Верхотуров Sputnik Таджикистан.