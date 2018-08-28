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Аждар Куртов
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Куртов: США будут препятствовать инициативам Ташкента по Афганистану

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Никто не хочет быть прифронтовым государством, поэтому власти Узбекистана всегда в своей внешней политике уделяли внимание южному соседу – Афганистану, заявил политолог Аждар Куртов.

Вид на город Кабул в Афганистане
© Sputnik / Валерий Мельников
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В эфире Sputnik Узбекистан главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов отметил, что Узбекистан для решения проблем Афганистана предлагает совершенно здравые предложения.

"Для России узбекское руководство является хорошим партнером в решении афганской проблемы", - уверен политолог.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

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