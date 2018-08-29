15:29 29 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Экономический эксперт Антон Шабанов
Радио Sputnik

Шабанов о том, почему страны предлагают ВНЖ в обмен на инвестиции

Радио
Получить короткую ссылку
74 0 0

Независимый экономический эксперт и автор проекта All economics Антон Шабанов отмечает, что чаще всего страны продают ВНЖ в связи с трудной экономической ситуацией.

"Там живут по принципу "копейка рубль бережет". И вот любая "копейка", которая приходит в казну государства любыми путями в обмен буквально на что угодно, — это уже прекрасно и хорошо", — сказал Шабанов в эфире радио Sputnik Латвия.

Подписание документов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мирзиёев упростил иностранцам получение трехлетней визы
По его словам, мировой опыт показывает, что как только экономика страны встает на ноги и ситуация налаживается, программа "ВНЖ в обмен на инвестиции" закрывается.

Шабанов утверждает, что такие государства даже не проверяют легальность средств инвесторов. Чего не скажешь про развитые страны, которым важно, чтобы деньги были заработаны честно, не "на крови, оружии и секс-рабстве".

Напомним, в начале августа иностранным гражданам в Узбекистане упростили выдачу трехлетней визы. Теперь визу могут получить те, кто инвестировал в республику около 200 тысяч долларов путем покупки жилой недвижимости, а также акций и долей предприятий.

По теме

Александров: в Узбекистане слишком высокий ценз для трехлетней визы
Теги:
Инвестиции, Экономика, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гарик Мартиросян на сцене Comedy Club
    Мне конкуренты не нужны!

    Гарик Мартиросян дал эксклюзивное интервью Sputnik Армения, ответив на интригующие и провокационные вопросы, а также рассказал про "Погоса Воляна".

  • Деньги и медицина
    Только вернитесь!

    Те, кто уехал из Латвии более трех лет назад и хотел бы вернуться, могут рассчитывать на стартовый капитал для открытия своего бизнеса.

  • Военный бюджет
    Мы мирные люди

    Социал-демократическая партия Литвы заявила, что не намерена подписывать документ об оборонной политике в нынешнем виде.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия - 2018
"Мирная миссия - 2018": как прошли совместные учения военных стран ШОС
Ожоги на полтела не помешали девушке стать моделью
Сила духа: девушка с ожогами тела успешно работает моделью
Орден Эл-юрт хурмати
Знак почета: ордену "Эл-юрт Хурмати" - 20 лет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054