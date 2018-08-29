Шабанов о том, почему страны предлагают ВНЖ в обмен на инвестиции

Независимый экономический эксперт и автор проекта All economics Антон Шабанов отмечает, что чаще всего страны продают ВНЖ в связи с трудной экономической ситуацией.

"Там живут по принципу "копейка рубль бережет". И вот любая "копейка", которая приходит в казну государства любыми путями в обмен буквально на что угодно, — это уже прекрасно и хорошо", — сказал Шабанов в эфире радио Sputnik Латвия.

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По его словам, мировой опыт показывает, что как только экономика страны встает на ноги и ситуация налаживается, программа "ВНЖ в обмен на инвестиции" закрывается.

Шабанов утверждает, что такие государства даже не проверяют легальность средств инвесторов. Чего не скажешь про развитые страны, которым важно, чтобы деньги были заработаны честно, не "на крови, оружии и секс-рабстве".

Напомним, в начале августа иностранным гражданам в Узбекистане упростили выдачу трехлетней визы. Теперь визу могут получить те, кто инвестировал в республику около 200 тысяч долларов путем покупки жилой недвижимости, а также акций и долей предприятий.