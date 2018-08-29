Солонников: в Европе задумываются об альтернативе финансовой системе США

"Германия в последнее время действительно говорит о целом ряде экономических ходов, которые выводят Европу из-под диктата США. Германия, как и другие европейские государства, отреагировала достаточно жестко на введение санкций против Ирана, и ЕС принял блокирующий пакет, который не дает возможности американцам вводить свои санкции против европейских компаний", – сказал Солонников в эфире радио Sputnik.

По его словам, в Германии уже звучат голоса о необходимости создавать альтернативу американской финансовой системе, международному европейскому банку и валютному фонду и так далее. То есть нужно делать все, чтобы уйти от диктата доллара и Соединенных Штатов, заключил эксперт.