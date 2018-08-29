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Политолог Леонид Крутаков
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Крутаков: у Европы нет военного ресурса, поэтому надо платить и кланяться

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Европа разваливается, нужен виновный во всем этом, а поскольку нет своего военного ресурса, это оправдывает существование НАТО, считает политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

В эфире радио Sputnik эксперт прокомментировал слова главы департамента внешней разведки Эстонии Микка Маррана о том, что Россия якобы пытается разрушить единство Европейского союза и НАТО.

"Вот — есть враг, а значит, НАТО оправданно, а Европе следует объединиться против этого врага. А поскольку собственного военного ресурса у Европы нет, поэтому надо платить, как говорил Трамп, платить и кланяться, улыбаться и кланяться. Вот, собственно, прибалты выражают свое мнение, как лимитрофы этой страны", — сказал Крутаков.




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