Джураев: байкеры сами готовы отлавливать нарушителей тишины

О мерах и действиях, предпринимаемых в отношении мотоциклистов, рассказал заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД города Ташкента генерал-майор Рустам Джураев.

Начальник ГУВД Ташкента, замминистра внутренних дел Узбекистана рассказал Sputnik Узбекистан о мерах в отношении мотоциклистов.

"На данный момент знаки, ограничивающие движение мотоциклов, есть. Это сделано в связи многочисленными жалобами жителей Ташкента. Мы еще проработаем вопрос о дополнительных знаках или временных ограничениях на отдельных улицах", — подчеркнул Джураев.

При этом он призвал самих участников дорожного движения, в том числе любителей мотоциклов, уважать права граждан и не нарушать общественный порядок.

"Уважаемые любители мотоциклов, относитесь с уважением к окружающим, мы не собираемся создавать им никаких препятствий, а наоборот, готовы сотрудничать. Даже у самих байкеров есть понимание этой проблемы. Мы общались с представителями мотоклуба, они даже сами готовы помогать отлавливать таких нарушителей-одиночек", — заключил Джураев.

Напомним что ограничения на движение мотоциклов были введены после многочисленных жалоб жителей Ташкента, и ГУВД Ташкента предложило установить нормы уровня шума от транспорта.