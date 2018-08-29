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Заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев
ГУВД г.Ташкента

Джураев: байкеры сами готовы отлавливать нарушителей тишины

Радио
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О мерах и действиях, предпринимаемых в отношении мотоциклистов, рассказал заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД города Ташкента генерал-майор Рустам Джураев.

 

Начальник ГУВД Ташкента, замминистра внутренних дел Узбекистана рассказал Sputnik Узбекистан о мерах в отношении мотоциклистов.

"На данный момент знаки, ограничивающие движение мотоциклов, есть. Это сделано в связи многочисленными жалобами жителей Ташкента. Мы еще проработаем вопрос о дополнительных знаках или временных ограничениях на отдельных улицах", — подчеркнул Джураев.

При этом он призвал самих участников дорожного движения, в том числе любителей мотоциклов, уважать права граждан и не нарушать общественный порядок.

"Уважаемые любители мотоциклов, относитесь с уважением к окружающим, мы не собираемся создавать им никаких препятствий, а наоборот, готовы сотрудничать. Даже у самих байкеров есть понимание этой проблемы. Мы общались с представителями мотоклуба, они даже сами готовы помогать отлавливать таких нарушителей-одиночек", —  заключил Джураев.

Напомним что ограничения на движение мотоциклов были введены после многочисленных жалоб жителей Ташкента, и ГУВД Ташкента предложило установить нормы уровня шума от транспорта.

Теги:
Министры, Дорожное движение, мотоцикл



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