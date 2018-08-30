Загарин об отношениях Ташкента и Душанбе: еще многое предстоит сделать

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне своего государственного визита в Узбекистан подписал постановление, согласно которому узбекские легковые автомобили и автобусы, проезжающие транзитом через страну, освобождаются от оплаты пошлины за въезд и проезд по территории Таджикистана.
Эксперт Игорь Загарин считает, что это только первые шаги к нормализации отношений и чрезмерно радоваться этому не стоит, поскольку Таджикистану и Узбекистану предстоит урегулировать еще очень много вопросов.
"Средняя Азия - очень непростой регион. Дело в том, что окончательно не произошла демаркация границ у ряда стран, что накладывает отпечаток на взаимоотношения Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана", - сказал он в интервью Sputnik Таджикистан.
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