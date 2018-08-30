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Руководитель школы востоковедения Высшей Школы Экономики Алексей Маслов
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Маслов: страны ШОС для отражения агрессии взаимодействуют на высоком уровне

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Руководитель школы востоковедения Высшей Школы Экономики Алексей Маслов прокомментировал проходящие в Челябинской области учения "Мирная миссия" и перспективы присоединения Афганистана к ШОС.

"Сейчас страны достигли высокого уровня координации, взаимодействия и обмена информацией о террористических группировках. Как раз это и может стать сильнейшим ударом по террористическим группировкам в Афганистане, поскольку оттуда террористам будет практически некуда выбраться. Дело в том, что пока государство не готово к такому высокому уровню взаимодействия. Но само по себе предложение рассмотреть вступление Афганистана в ШОС говорит о том, что страну рассматривают как потенциального партнера", — заявил Маслов.

Напомним, в Челябинской области проходят учения "Мирная миссия", в рамках которых прибыли начальники генеральных штабов вооруженных сил всех стран-членов ШОС: Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также страны-наблюдателя Беларуси.




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