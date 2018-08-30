Икрамов: инвесторы могут быть спокойны за свой бизнес в Узбекистане

Председатель торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов рассказал о наиболее перспективных отраслях производства в Джизакской области, а также заверил потенциальных инвесторов, что их права абсолютно защищены законом.

Среди потенциально-прибыльных направлений сотрудничества глава ТПП отметил фармацевтическую, текстильную, а также сельскохозяйственную отрасли.

"Есть возможность производства лекарственных препаратов, которые будут созданы на основе растительного сырья лекарственного происхождения, или же развивать выращивание плодоовощных культур. Огромные перспективы и у текстильной отрасли. Сейчас мы половину хлопка перерабатываем в регионе, но эти показатели можно еще нарастить", — подчеркнул Икрамов, выступая на инвестиционном форуме в Джизакской области, проводимом при поддержке Госкоминвестиции республики.

Что касается безопасности инвестиций, то к концу года планируется открытие международного арбитражного суда, таким образом все вложения будут защищены на законодательном уровне, заверил глава ТПП.

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