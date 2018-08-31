Салин: США делают вид, что Россия ввела санкции первой

Вашингтон представляет все таким способом, что Москва вводит санкции, прокомментировал действия Белого дома директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

Подача Соединенными Штатами жалобы во Всемирную торговую организацию на введение Москвой дополнительных пошлин на ряд американских товаров ничего не даст, так как это именно ответные меры на уже введенные ранее Вашингтоном ограничения, считает Павел Салин.

Салин рассказал на радио Sputnik, что сам процесс рассмотрения затянется, а решающим в этом деле станет "медийный эффект".

По мнению эксперта, для США экономика всегда превалировала над политикой, что явно отражается при введении ими каких-либо экономических санкций либо торговых ограничений. Он привел в пример ситуацию с канадским алюминием, в отношении которого пришлось срочно делать "исключения".