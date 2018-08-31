Джураев рассказал, зачем с преступниками будут работать психологи

"На данный момент психологи работают в управлении кадров, управлении охраной, ГАИ и ППС, однако централизованно ими работа не проводилась" — подчеркнул Джураев.
На данный момент работе психологов уделяют значительно больше внимания, организован зал, где специалисты проводят тесты на пригодность новых сотрудников.
"Регулярно проводятся семинары и тренинги с работниками ППС и ДПС, так как они постоянно входят в контакт с людьми", — пояснил глава столичного ГУВД.
Кроме этого, в каждом управлении появится психолог-криминалист, который будет общаться не только с сотрудниками правоохранительных органов, но и с некоторыми категориями преступников.
"Мы впервые будем применять такую практику, чтобы выяснять мотивы совершения тех или иных преступлений. Это поможет в профилактике новых подобных нарушений закона и позволит оперативно раскрывать уже свершенные преступления. Также работа будет организована и с воспитанниками детских домов, которые попадают в зону риска", — заключил Джураев.
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